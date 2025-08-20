"الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى سبت الجارة.. ومولدات احتياطية تعيد الخدمة جزئيًا"

تسببت الأمطار التي شهدها مركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة أمس، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة لبني عيسى، ما دفع شركة الكهرباء إلى تشغيل مولدات احتياطية لإعادة الخدمة لبعض القرى، فيما لا تزال قرى أخرى تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء تجاوز 18 ساعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.