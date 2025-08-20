"الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى سبت الجارة.. ومولدات احتياطية تعيد الخدمة جزئيًا"

تسببت الأمطار التي شهدها مركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة أمس، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة لبني عيسى، ما دفع شركة الكهرباء إلى تشغيل مولدات احتياطية لإعادة الخدمة لبعض القرى، فيما لا تزال قرى أخرى تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء تجاوز 18 ساعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وأبدى الأهالي تذمرهم من طول فترة الانقطاع، مطالبين بسرعة إعادة الخدمة بشكل كامل، مؤكدين أن غياب الكهرباء خلال هذه المدة الطويلة ألحق بهم مشقة كبيرة، خصوصًا مع الحاجة الماسة إليها في ظل الأجواء الممطرة.
وتواصل الجهات المعنية جهودها لمعالجة الأعطال وإعادة التيار إلى جميع القرى في أسرع وقت ممكن.