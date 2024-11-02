"إذا لم تخرج اليوم للترائي فلا تجادل بعدها".. رسالة "هندي" لرافضي المعايير الفلكية

قال المختص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: إن اليوم هو اختبار فعلي لمعايير الرؤية؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن كفة ميزان العمر والارتفاع والإضاءة والاستطالة مطابقة للمعايير؛ إلا أن كفة المكث ضعيفة جدًّا؛ لذلك ستكون رؤية هلال جمادى الأولى غير ممكنة بالعين وممكنة بصعوبة جدًّا جدًّا بالتلسكوبات.
وأوضح "هندي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أرقام الهلال حسب أفق مكة، تشير إلى أن "العمر 26 ساعة، والإضاءة 1.1%، والارتفاع 5 درجات، والمكوث 26.5 دقيقة، والاستطالة 12 درجة".
وأشار إلى أن المكوث فقط أخل بإمكانية الرؤية بالعين، وقال: "نقطة تأمل لرافضي المعايير الفلكية، إذا لم تخرج اليوم للترائي فلا تجادل بعدها في المعايير الفلكية".