"إذا لم تخرج اليوم للترائي فلا تجادل بعدها".. رسالة "هندي" لرافضي المعايير الفلكية

قال المختص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: إن اليوم هو اختبار فعلي لمعايير الرؤية؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن كفة ميزان العمر والارتفاع والإضاءة والاستطالة مطابقة للمعايير؛ إلا أن كفة المكث ضعيفة جدًّا؛ لذلك ستكون رؤية هلال جمادى الأولى غير ممكنة بالعين وممكنة بصعوبة جدًّا جدًّا بالتلسكوبات.