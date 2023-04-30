في حادث مروري.. سائق "إسعاف" يتحول إلى "مصاب" ويُنقل مع أحد المرضى

قبل أن يصل سائق إسعاف تابع لوزارة الصحة مجمع الملك فيصل بالطائف بنحو 8 كيلومترات ناقلاً معه مريضًا خمسينيًّا، يعمل أيضًا سائق إسعاف، تعرَّض للانقلاب عند مدخل الطائف من جهة الجنوب إثر اصطدامه بمركبة. وعلى الفور تم إحضار إسعاف لنقل المريض مع سائق الإسعاف، الذي تعرض لإصابة بسيطة، وتم التعامل مع الحالة.