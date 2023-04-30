في حادث مروري.. سائق "إسعاف" يتحول إلى "مصاب" ويُنقل مع أحد المرضى

قبل أن يصل سائق إسعاف تابع لوزارة الصحة مجمع الملك فيصل بالطائف بنحو 8 كيلومترات ناقلاً معه مريضًا خمسينيًّا، يعمل أيضًا سائق إسعاف، تعرَّض للانقلاب عند مدخل الطائف من جهة الجنوب إثر اصطدامه بمركبة. وعلى الفور تم إحضار إسعاف لنقل المريض مع سائق الإسعاف، الذي تعرض لإصابة بسيطة، وتم التعامل مع الحالة.
وبدأت مهمة الإسعاف من مستشفى قيا العام، وفيه -إضافة للسائق- الطبيب والمريض، مؤديًا مهمته الإنسانية وواجبه الذي تعود عليه، حتى وصل عند مدخل الطائف من جهة الجنوب، وقبل الوصول لمجمع الملك فيصل الطبي بنحو 8 كم تعرَّض الإسعاف للحادث؛ فأُصيب سائق الإسعاف بإصابة بسيطة، فيما نجا الطبيب والمريض المنقول، وتم الاستعانة بإسعاف آخر لنقل المريض والسائق للمجمع.
متحدث صحة الطائف وليد الثقفي أكد لـ"سبق" متابعة مدير الشؤون الصحية مجريات الحادث، وسرعة التعامل معه، منوهًا بحضور مدير مستشفى قيا بالموقع للاطمئنان على سائق الإسعاف ومَن برفقته.
وتمت إزاحة الإسعاف من موقع الحادث، ومتابعة حالة سائق الإسعاف، كذلك المريض المنقول، وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-.