فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسوّل أمام المساجد وداخلها بعسير

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة للحد من ظاهرة التسوّل، تمكّنت الجهات الأمنية في عسير، من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل من خلال استعطاف المصلين داخل أحد المساجد.
وتمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ داخل أحد الجوامع.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المصلين داخل أحد المساجد، ومقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل أمام أحد الجوامع بشكلٍ مباشرٍ.
ودعا الأمن العام لضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.