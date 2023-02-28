فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسوّل أمام المساجد وداخلها بعسير

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المصلين داخل أحد المساجد، ومقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل أمام أحد الجوامع بشكلٍ مباشرٍ.