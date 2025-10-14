تطبيق سعودي جديد يرصد الروابط المشبوهة ويكافح الاحتيال الإلكتروني

ويُعد «تبيَّن» من أوائل التطبيقات المحلية التي تقدم خدمة تحليل فوري للروابط، عبر استخدام تقنيات وخوارزميات مع بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح للمستخدم التحقق من أي رابط يُرسل إليه قبل فتحه، سواء عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل أو رموز QR، في خطوة تسهم في الحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تجاوزت 200 مليون محاولة سنويًا في المنطقة.