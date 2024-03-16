بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة "رهاب الإسلام".. الولايات المتحدة تدين أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين

ونوه إلى أن اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام يوافق هذا العام في شهر رمضان المبارك، ونحن نذكر الذين يواجهون قيودًا على ممارسة شعائرهم الدينية خلال هذا الشهر الفضيل، سواء بمفردهم أو ضمن الجماعة، وكذلك الذين يتعرّضون للمضايقة أو السجن أو حتى القتل بسبب معتقداتهم الدينية، مبيّنًا أنّ غالب هذه الانتهاكات تحدث ضدّ الأقليات المسلمة، مؤكّدًا مواصلة الولايات المتحدة الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع ومناهضة الخطاب المهين للإنسانية ومواجهته في العلن والوقوف في وجه أعمال الكراهية ضد المسلمين متى وأينما تحدث.