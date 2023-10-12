العالمي يزيد الراجحي يواصل القتال على لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية من خلال الجولة الأخيرة في المغرب

ويتطلع سفير رياضة المحركات السعودية، الراجحي في تحقيق الفوز على لقب بطولة العالم الـ W2RC ومواصلة تألقه كونه وصيفاً في الترتيب العام الحالي للبطولة منذ فوزه بالجولة الثانية برالي أبوظبي الصحراوي مطلع العام، على أية حال، فالمنافسة مفتوحة حتى الكيلومترات الأخيرة من المرحلة الخامسة إذ قد ستدخل عوامل جديدة مما سيُعيد خلط الأوراق.