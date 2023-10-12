العالمي يزيد الراجحي يواصل القتال على لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية من خلال الجولة الأخيرة في المغرب

يستعد السائق السعودي والبطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي في المشاركة في النسخة الـ 23 من رالي المغرب والتي تمثل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC بتنظيم من الإتحاد الدولي للسيارات في الفترة ما بين الـ 12 والى الـ 18 من شهر أكتوبر الجاري.
وسيخوض الراجحي الجولة الأخيرة مع مساعده الألماني تيمو غوتشالك حيث كان عام 2016 أخر مرة شاركا معاً في المحطة الأفريقية على متن سيارة ميني كوبر . وتعتبر هذه الجولة من الجولات المهمة إذ تحظى بأهمية بالغة لجميع المتسابقين لكونها بروفة حاسمة لرالي دكار وذلك لاختبار سيارتهم وتجهيزها لاسيما انهم خاضوا تجارب خاصة استمرت لمدة ثلاثة أيام في صحراء أرفود قبيل انطلاق رالي المغرب.
ويتميز رالي المغرب كونه برنامجاً متكاملاً للسائق والملاح على أصعدة عديدة أهمها الملاحة وسيتضمن الرالي المغربي خمسة مراحل خاضعة للسرعة أربعة مراحل منها مراحل حلقية من ضمنها المرحلة التأهيلية. وسينطلق الرالي من مدينة أغادير ويمر في مدينة زاكورة قبل ان ينتهي في مدينة مرزوقة بمسافة إجمالية تبلغ 2219 كيلومتراً منها 1449 كيلومتراً مراحل خاصة خاضعة للتوقيت على مدى ستة أيام.
ويتطلع سفير رياضة المحركات السعودية، الراجحي في تحقيق الفوز على لقب بطولة العالم الـ W2RC ومواصلة تألقه كونه وصيفاً في الترتيب العام الحالي للبطولة منذ فوزه بالجولة الثانية برالي أبوظبي الصحراوي مطلع العام، على أية حال، فالمنافسة مفتوحة حتى الكيلومترات الأخيرة من المرحلة الخامسة إذ قد ستدخل عوامل جديدة مما سيُعيد خلط الأوراق.
وتعليقاً على مُشاركته قال البطل العالمي يزيد الراجحي: " أتينا الى المغرب قبل خمسة أيام وخاصة الى صحراء أرفود قبل انطلاق الرالي لإجراء تجارب خاصة على النسخة المحدثّة من سيارتنا، أتممنا تجاربنا على المسارات المختلفة وعلى الكثبان الرملية وكل شي على ما يرام.
"نتطلع لجولة سلسلة وغير عنيفة لسيارتنا. آمل أن نكون محظوظين هذه المرة أيضاً. بالفعل، كان موسماً طويلاً ونريد أن ننهيه في أجمل وجه.
بالنسبة لنا، المغرب هي من أهم المحطات المهمة للسائق والملاح وللسيارة على حد سواء للتجّهز لرالي داكار العريق ولطالما كانت منذ انطلاقه في عام 2000. الأرض هنا مناسبة لخوض التجارب كما أن المراحل تكون قريبة جداً من مراحل رالي داكار."
وفي نهاية حديثه، قدّم الراجحي شكره وتقديره للراعي الرسمي لفريقه “عبد اللطيف جميل للسيارات” على الدعم المُتواصل واللامحدود في مُختلف مشاركاته سواء على المستويين الدولي أو المحلي.
ومن جانبه، قال تيمو غوتشالك بأنه سعيد لخوض جولة رالي المغرب بجانب زميله يزيد الراجحي بعد وقت طويل إذ كان عام 2014 السنة التي دشن يزيد مسيرته الاحترافية في الراليات الصحراوية وكان تيمو أول ملاح استعان به.
ستكون المرة الثالثة التي سيشارك فيه الثنائي معاً في رالي المغرب. المرة الأولى كانت في عام 2015 على متن سيارة "ميني كوبر ووركس" بعدها كانت في عام2016 على متن سيارة "تويوتا هايلوكس".