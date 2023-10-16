النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال لكل مَن يتداول مواد غذائية ضارة

أكدت النيابة العامة أن كل مَن تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو ممنوعة؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.