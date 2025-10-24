المملكة تدعم استئصال شلل الأطفال بأكثر من 500 مليون دولار لحماية 370 مليون طفل سنويًا

وشملت المبادرات توقيع اتفاقيتين دوليتين مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، تضمنت الأولى تقديم 300 مليون دولار أمريكي لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في الدول المستهدفة، وعلى رأسها باكستان وأفغانستان، بما يشمل الأنشطة الوقائية، والتقنية، والتقصي الوبائي، والعلاجي، بالإضافة إلى دعم البرامج الوطنية في الدول التي أوشكت على القضاء على المرض.