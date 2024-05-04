مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم المؤتمر العالمي الثالث للتخدير

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الثالث لطب التخدير بالتعاون مع جامعة القصيم، بمشاركة "25" متحدثاً ومحاوراً من جنسيات مختلفة وبحضور عدد كبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها ، من استشاريي وأطباء ومتدربي طب التخدير، إضافة إلى فنيي وأخصائيي التخدير والتمريض ، وذلك خلال الفترة من 9-11 مايو 2024 م بقاعة البروفيسور عبدالله الحربش بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم .