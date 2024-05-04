مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم المؤتمر العالمي الثالث للتخدير

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الثالث لطب التخدير بالتعاون مع جامعة القصيم، بمشاركة "25" متحدثاً ومحاوراً من جنسيات مختلفة وبحضور عدد كبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها ، من استشاريي وأطباء ومتدربي طب التخدير، إضافة إلى فنيي وأخصائيي التخدير والتمريض ، وذلك خلال الفترة من 9-11 مايو 2024 م بقاعة البروفيسور عبدالله الحربش بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم .
وستقدم في هذا المؤتمر "25" محاضرة و"4" ورش عمل تناقش أبرز المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة ، إضافة إلى عدداً من الموضوعات ذات الأهمية البالغة كالتقييم قبل الجراحة والتخدير العام وإدارة المخاطر وتخدير الأطفال وكبار السن والتخدير العصبي.
كما سيصاحب المؤتمر معرض متخصص يضم مجموعة من الشركات العالمية تعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات ذات الصلة بمجال التخدير.
وقال الدكتور ناصر حبيشة استشاري التخدير ورئيس اللجنة العلمية المنظمة ، أن المؤتمر سيشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، إضافة إلى أربع ورش عمل تناقش أخطار التخدير الطارئة، وعناية المريض بالجهاز التنفسي ، وصعوبات التنبيب الرغامي ، والتخدير الموضعي بجميع أشكاله.
وأضاف د.ناصر أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص طب التخدير سيشكل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين في هذا المؤتمر وتحديث معرفتهم في هذا التخصص الحيوي ، داعياً الراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط أدناه:
أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر ، وقامت بتنظيم النسخ الأولى والثانية من مؤتمر التخدير بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، وبما يعود بالنفع على المرضى.