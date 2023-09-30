بقرضٍ قيمته 20 مليون دولار.. "السعودي للتنمية" يدشن شبكة لنقل الكهرباء في سيشل

ويهدف المشروع الذي تم افتتاحه اليوم، إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة؛ لضمان جودة الطاقة الكهربائية؛ وذلك من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، والذي بدوره يسهم في تعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية، كما يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة.