بقرضٍ قيمته 20 مليون دولار.. "السعودي للتنمية" يدشن شبكة لنقل الكهرباء في سيشل

افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم، بحضور رئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالاوان، مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة "ماهي" في جمهورية سيشل، الذي أسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار.
وقد حضر حفلَ الافتتاح نائبُ رئيس الجمهورية أحمد عفيف، ووزير الزراعة والتغير المناخي والبيئة فلافيان جوبيرت، ووزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في جمهورية سيشل، بالإضافة إلى ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وعدد من المسؤولين الآخرين.
ويهدف المشروع الذي تم افتتاحه اليوم، إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة؛ لضمان جودة الطاقة الكهربائية؛ وذلك من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، والذي بدوره يسهم في تعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية، كما يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة.