تخريج أول دُفعة من طالبات "الأمن السيبراني" و"علم البيانات" و"الذكاء الاصطناعي" من "جامعة نورة"

يُذكر أنَّ هذه البرامج تهدف إلى تعزيز أخلاقيات المهنة، وتوظيف قطاع الاتصال وتقنية المعلومات لخدمة المجتمع وقضاياه المختلفة، وإحداث فارقٍ نوعي في الاستجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل، كما تُعنى بالإسهام في البحث العلمي كمنتجٍ اقتصادي يخدم مجالات تقنية المعلومات والتكنولوجيا، ودفع عجلة الابتكار من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمكنهن من تطوير حلول تقنية مبتكرة، وتنمية القدرات الإبداعية والتحليلية، وفقاً للمعايير المحلية والعالمية للجودة، بما يُسهم في خدمة المجتمع.