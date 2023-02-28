عمداء كليات العلوم الإدارية بدول التعاون يناقشون الاستدامة في الأعمال

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، الاجتماع العاشر للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بدول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلين من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون؛ وذلك في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة.