أمانة جدة تعلن عن بدء أعمال تطوير منطقة الحمراء

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، عن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحمراء جنوب غرب المحافظة، وذلك من طريق فلسطين شمالًا وحتى شارع الأمانة جنوبًا، ومن طريق كورنيش الحمراء غربًا وحتى شارع الأندلس شرقًا.