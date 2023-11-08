نقلٌ ثم فحص يتبعه حفظ.. جهود يومية لإيصال ماء زمزم للمصلين في المسجد النبوي

وتابعت في إنفوجرافيك لها نشرته اليوم أنه يتم يوميًّا تبريد مياه زمزم قبل نقلها للحافظات داخل المصليات، ونظافة الحافظات الخاصة بالشرب وتعقيمها بعناية، بالإضافة إلى تعبئتها وتوزيعها في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتوزيع عبوات زمزم على المصلين والزائرين.