نقلٌ ثم فحص يتبعه حفظ.. جهود يومية لإيصال ماء زمزم للمصلين في المسجد النبوي

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إبراز الجهود اليومية في إيصال ماء زمزم للمصلين في المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة أنه يتم يوميًّا نقل مياه زمزم عبر الصهاريج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وحفظ مياه زمزم في خزانات خاصة وفق أعلى المعايير، وفحص المياه مخبريًّا للتأكد من سلامتها.
وتابعت في إنفوجرافيك لها نشرته اليوم أنه يتم يوميًّا تبريد مياه زمزم قبل نقلها للحافظات داخل المصليات، ونظافة الحافظات الخاصة بالشرب وتعقيمها بعناية، بالإضافة إلى تعبئتها وتوزيعها في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتوزيع عبوات زمزم على المصلين والزائرين.