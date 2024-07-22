بدرع الاستحقاق الذهبي عن "الوزارات".. "الموارد البشرية" تحقق الشفافية المالية لصناعة قرار أفضل

ويؤكد الخبراء أن تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق سيُحدث نقلة نوعية في الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية في المملكة. حيث سيوفر معلومات مالية دقيقة وشاملة عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، مما يساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين عمليات التخطيط والرقابة المالية, كما أن هذا التحول سيُسهم في تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية في الجهات الحكومية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة. وبالتالي، سيعزز قدرة هذه الجهات على إعداد التقارير المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، وتحسين الرقابة على الموارد المالية والاستخدام الأمثل لها.