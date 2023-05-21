مصادر "سبق": "صحة حائل" تُشكِّل لجنة لمعالجة صرف صحي مستشفى "سلمان"

علمت "سبق" أن "صحة حائل"، الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمنطقة، قد شكّلت لجنة بعد نشر الصحيفة خبر "مواطن في حائل يرصد "بيارات" و"مياهًا آسنة" تحاصر مستشفى "سلمان" وحي المصيف"، وستبدأ اللجنة اليوم في حصر المخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لحل المشكلة.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن محاصرة مياه الصرف الصحي حي المصيف بحائل، وانبعاث الروائح الكريهة من "بيارة" تم حفرها لخدمة سكن عمالة أحد المقاولين لخدمة صيانة ونظافة أحد المستشفيات.
وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين داخل أرض مسوّرة بغطاء عبارة عن خشب قد لا يتحمل المرور من فوقه، حيث رصد المواطن مياه الصرف المتراكمة بالقرب من مستشفى الملك سلمان بالحي؛ في منظر لا يليق، ويستلزم التحرك؛ حتى لا تكون البيئة الخارجية القريبة مصدر تلوث بيئي بمياه الصرف؛ وهو ما قد يسهم في انتشار البعوض والأمراض والأوبئة.
وطالَبَ المواطن الجهات المسؤولة بإجبار المتسبب على صيانة البيارة وفق النظام والتعليمات، مع ضرورة التعامل مع المشكلة، وإيجاد حل لها والعمل على تصريف المياه السنة، مسلطاً الضوء على تردي مستوى النظافة بالقرب من سكن العمالة وتراكم المخلفات والنفايات، وإهمال النظافة.