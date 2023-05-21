مصادر "سبق": "صحة حائل" تُشكِّل لجنة لمعالجة صرف صحي مستشفى "سلمان"

وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين داخل أرض مسوّرة بغطاء عبارة عن خشب قد لا يتحمل المرور من فوقه، حيث رصد المواطن مياه الصرف المتراكمة بالقرب من مستشفى الملك سلمان بالحي؛ في منظر لا يليق، ويستلزم التحرك؛ حتى لا تكون البيئة الخارجية القريبة مصدر تلوث بيئي بمياه الصرف؛ وهو ما قد يسهم في انتشار البعوض والأمراض والأوبئة.