استهداف الطوارئ وخروج نظام الأكسجين عن الخدمة.. الاحتلال يواصل قصف مستشفى كمال عدوان

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظةُ وسط القطاع قصفًا مدفعيًّا مكثفًا استهدف شرقي مخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية بالقرب من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع؛ حيث استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات.