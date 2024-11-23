استهداف الطوارئ وخروج نظام الأكسجين عن الخدمة.. الاحتلال يواصل قصف مستشفى كمال عدوان

تعرّض مستشفى كمال عدوان بشمالي قطاع غزة لقصف متكرر، استهدفت خلاله طائرات مسيرة إسرائيلية لنحو 7 مرات أجزاءَ مختلفة من المستشفى؛ منها مدخل الاستقبال والطوارئ، وساحة المستشفى، وسطحه، ومولد الكهرباء.
وأسفرت عمليات القصف المتكرر للمستشفى عن انقطاع التيار الكهربائي، وإصابة طيب وعامل بالمستشفى وأحد المراجعين؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وعبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء خروج نظام الأكسجين في مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تعرُّضه للقصف، مشيرة إلى مخاطر ذلك على سلامة المرضى والطواقم الطبية.
يأتي ذلك فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في شمالي القطاع؛ حيث تعرضت مناطق في جباليا وبيت لاهيا والفالوجا والصفطاوي لقصف إسرائيلي مكثف فجر اليوم السبت، وعمليات نسف متكررة لمربعات سكنية.
وأعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، مساء أمس الجمعة، عن 2300 شهيد ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمالي القطاع قبل أكثر من شهر.
وفي مدينة غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي المدينة.
كما استُشهد 7 فلسطينيين آخرين في غارات للاحتلال استهدفت منزلين في خان يونس جنوبي القطاع.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظةُ وسط القطاع قصفًا مدفعيًّا مكثفًا استهدف شرقي مخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية بالقرب من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع؛ حيث استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات.