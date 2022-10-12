"العنقري": الثقة والجهل بوابة للدعاوى العقارية.. والعقود الورقية لم يعد لها قيمة

وحول أبرز أنواع الدعاوى العقارية قال "العنقري" إن أولها يتمثل في دعاوى الأجرة والعقود الحديثة على منصة "شبكة إيجار" وعدم الاعتراف بالعقود الأخرى التي خارج المنصة ووقوع الكثير منهم في العقود الورقية غير الرسمية وعدم قبول الدعاوى في المحاكم، بينما ثانيها دعاوى عقود المقاولات الناشئة عن العقود غير المحكمة من قبل أطرافها وعدم الالتزام بها.