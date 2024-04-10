"مائدة وخشرة العيد في حائل".. مشاهد تحكي عن ألفة الأهالي وأصالة التقاليد

وبعد أن تنتهي تلك الاحتفالات في الأحياء مع الجيران والأصدقاء وتبادل تهاني العيد فيما بينهم؛ ينتقل الأهالي لزيارة ذويهم من الأقارب وكبار السن لتهنئتهم ومشاركتهم طابع وفرحة عيد الفطر المبارك، ثم يشارك الأهالي من محبي الموروث الشعبي الفِرَق الشعبية التي تظهر الأهازيج والألوان التي تشتهر بها المنطقة، مثل السامري والعرضة؛ للتعبير عن فرحة العيد من خلالها، وتؤكد جزءًا من المشاهد الأصيلة في الأحياء القديمة والتي ما زالت تُتَوارث في الأحياء الحديثة بكل ألفة ومحبة اجتماعية تنتقل من جيل إلى آخر، ولا يزال سكان حائل ومحافظاتها يحافظون على هذه العادات القديمة ويتمسكون بها.