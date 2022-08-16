بعد عفوه عن قاتل ابنه.. "السبيعي" يُكمل بادرته بالصفح عن محكومية "البيرق"

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا قالت فيه: زفّ مثيب بن ماضي العضادين السبيعي؛ البشرى، بعفوه رسميًا عن قاتل ابنه فاصل البيرق؛ ليُجسّد بادرة جديدة للعفو والصفح التي اعتادها عددٌ من رجال محافظة رنية، في عفوهم عن قتلة أبنائهم لوجه الله.