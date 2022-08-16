بعد عفوه عن قاتل ابنه.. "السبيعي" يُكمل بادرته بالصفح عن محكومية "البيرق"

بعدما زفَّ "السبيعي" عفوه عن قاتل ابنه - لوجه الله - في عام 1439هـ، أكمل البشرى، اليوم، بتنازله عن المدة المتبقية للسجين.
وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا قالت فيه: زفّ مثيب بن ماضي العضادين السبيعي؛ البشرى، بعفوه رسميًا عن قاتل ابنه فاصل البيرق؛ ليُجسّد بادرة جديدة للعفو والصفح التي اعتادها عددٌ من رجال محافظة رنية، في عفوهم عن قتلة أبنائهم لوجه الله.
وتمّت البشارة آنذاك بحضور الدكتور سعد البريك؛ وعددٍ من المشايخ والأعيان الذين قَدِموا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في إصلاح ذات البين، وكسب الأجر من الله.
وجسّد "السبيعي"؛ ما حذاه نخبة من رجال المحافظة الذين سجّلوا مبادرات سابقة في مثل هذه المواقف.