"جاومور".. "نيوم" تكشف عن وجهة سكنية وترفيهية ذات تصميم فريد لعشّاق اليخوت

ويأتي الإعلان عن جاومور في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"الانان"، و"قيدوري"، و"تريام"، وتعد جميعها جزءًا من وجهات نيوم للسياحة الطبيعية على خليج العقبة، التي تجسد التزامها بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.