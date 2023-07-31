"التأمينات الاجتماعية" تنجز أكثر من 25 مليون خدمة عبر "تأميناتي أعمال" خلال 2023

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الرقمية الشاملة والمتكاملة لأصحاب العمل، حيث تقدم منصة "تأميناتي أعمال" أكثر من 60 خدمة مؤتمتة بشكل كامل لإدارة العلاقة التأمينية بين صاحب العمل والمشترك، ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليون منشأة حول المملكة لإدارة العمليات التأمينية لأكثر من 12 مليون مشترك في أنظمة التأمين الاجتماعي.