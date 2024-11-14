دارة الملك عبدالعزيز تُميط اللثامَ عن إجراءات تستهدف تحسين تجربة المستفيدين

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز كشفت خلال العرض المقدم في حفل تدشين الخدمات المطورة، عن أن التحسينات التي تم الإعلان عنها والخدمات المطورة ليست إلا بداية ومرحلة أولية من التزامها الجاد، وسعيها المستمرّ للتطوير؛ حيث تم استعراض عدد من الخدمات المستقبلية التي تعمل الدارة عليها حاليًّا، ومن المتوقّع أن يتم إطلاقها لاحقًا، مثل خدمة المحادثة الفورية، والتحديث الدوري للنظام، ونظام إدارة العلاقة مع المستفيدين، والوصول للمواد التاريخية، والتطوير المستمر لتحسين خدمات المستفيد.