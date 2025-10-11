مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً لثلاثينية سبب لها الكثير من الآلام المزمنة بالبطن والحوض مع الحفاظ على سلامة المبيض

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة امرأة ثلاثينية مع ورم بطول 13 سم، نشأ في المبيض الأيمن، وتم استئصاله بعملية متقدمة بالمنظار مع الحفاظ على سلامه المبيض، وإبقاء قدرتها على الحمل والولادة مع إزالة الالتصاقات الناتجة عن البطانة المهاجرة. ذكر ذلك الدكتور خالد الزهراني استشاري أمراض وجراحة النساء والولادة وجراحات المناظير والحوض النسائية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزماله الكندية.
والذي أوضح أنه عند وصول المراجعة للعيادة، تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وتبين أنها تشكو منذ 10 أشهر من ألم مزمن في منطقة الحوض، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى، واصفين لها الحل العلاجي من خلال تركيب دعامات بالحالب الأيمن والكلية لوجود ضيق شديد بهما، مفيداً بأنه على الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتي شملت الرنين المغناطيسي (M.R.I) وعدداً التحاليل المخبرية.
وقد كشفت النتائج عن نشوء ورم كبير عبارة عن كيس بالمبيض الأيمن، مع بطانة رحم مهاجرة، وضيق في الحالب الأيمن والتصاقات شديدة بالحوض، مشيراً إلى أن الفريق الطبي عقب دراسته لكامل معطيات النتائج، قرر التدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات الخطرة.
وأوضح الدكتور خالد أن العملية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها عمل 3 فتحات صغيرة بالبطن لا تتعدى 1 ونصف سم، والإستعانة بتقنيات المنظار المتقدم، إذ تم استئصال الورم ومعالجة الالتصاقات الشديدة بالحوض، تبع ذلك عمل كي للبطانة المهاجرة بشكل دقيق. نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم مع وضعها تحت المراقبة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور الزهراني على أن المراجعة بدأت في التحسن بوتيرة سريعة، وغادرت المستشفى بعد 48 ساعة، وقد تخلصت من نوبات الألم بصورة نهائية وكامل الأعراض السابق ذكرها، كما بينت نتائج العينة فيما بعد أن الورم من النوع الحميد.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق الكثير من النجاحات الطبية، التي أهلته لحصد عدد كبير من الجوائز والاعتمادات، كاعتماد HIMSS EMRAM Stage7، ومنظمة الصحة العالمية، وتقييم المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى، والكلية الأمريكية للأشعة ACR، واعتماد AABB، CAP، بالإضافة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتمادGHA للسياحة العلاجية، كما تم الاعتراف به كأول مشروع صحي رقمي متكامل تمامًا في المنطقة.