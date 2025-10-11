مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً لثلاثينية سبب لها الكثير من الآلام المزمنة بالبطن والحوض مع الحفاظ على سلامة المبيض

والذي أوضح أنه عند وصول المراجعة للعيادة، تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وتبين أنها تشكو منذ 10 أشهر من ألم مزمن في منطقة الحوض، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى، واصفين لها الحل العلاجي من خلال تركيب دعامات بالحالب الأيمن والكلية لوجود ضيق شديد بهما، مفيداً بأنه على الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتي شملت الرنين المغناطيسي (M.R.I) وعدداً التحاليل المخبرية.