انطلاق مؤتمر مستقبل الأزياء اليوم في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض

تنطلق، اليوم، جلسات مؤتمر مستقبل الأزياء في دورته الجديدة لهذا العام، الذي تنظّمه هيئة الأزياء في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، بشراكةٍ استراتيجية مع عدد من الشركات، ومجموعة واسعة من الخبراء في صناعة الأزياء العالمية.
ويستمرّ نشاط المؤتمر حتى السبت المقبل، والحضور له مُتاح أمام جميع الراغبين، من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني .
ويشهد المؤتمر مشاركة 30 مصممًا سعوديًّا من برنامج "100 براند سعودي"؛ لعرض مجموعاتهم، إلى جانب استعراض هيئة الأزياء لتقريرٍ يقدّم معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي، الذي يعدّ أول مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع، علمًا أن النسخة الكاملة من التقرير ستطلقها الهيئة في شهر مارس المقبل.
ويهدف المؤتمر في نسخته الثالثة إلى جمع هواة الأزياء من حول العالم والاحتفاء بقطاع الأزياء المزدهر في المملكة، إلى جانب دعم المبدعين الناشئين من خلال تنظيم الحلقات النقاشية القيّمة، وورش العمل، وفرص بناء الشبكات، وجلسات الأسئلة والأجوبة تحت إدارة مجموعة من خبراء الأزياء العالميين.