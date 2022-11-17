انطلاق مؤتمر مستقبل الأزياء اليوم في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض

تنطلق، اليوم، جلسات مؤتمر مستقبل الأزياء في دورته الجديدة لهذا العام، الذي تنظّمه هيئة الأزياء في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، بشراكةٍ استراتيجية مع عدد من الشركات، ومجموعة واسعة من الخبراء في صناعة الأزياء العالمية.