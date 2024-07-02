كتبه: الأستاذ ابهيشيك جويل، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (Cactus Communications)"

وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى البيانات ما هو إلا البداية وحسب، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحليل هذه البيانات والاستفادة منها بصورةٍ فاعلة لتعزيز وتحقيق اكتشافاتٍ علمية. وتعد أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة محوريةً في إحداث ثورة في منهجيات البحث، حيث تمكن من إجراء التحليل العميق للبيانات، وتحسين إجراءات عملية مراجعة الأقران. ولا يمكن أن يستغني الباحثون عن هذه الأدوات عند التعامل مع كمياتٍ هائلة من البيانات، وذلك لتحويل المعلومات الخام إلى رؤى قابلةٍ للتنفيذ من شأنها أن تؤدي إلى اكتشافاتٍ علمية رائدة.