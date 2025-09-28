تركي آل الشيخ يطلق فيديو عالمي "تحدي عدم التفاعل" للترويج لموسم الرياض 2025

وجمع الفيديو بين الترفيه والتحدي بمشاركة نجمي المحتوى العالميين Speed وKSI، حيث خاضا منافسة غير تقليدية تمثلت في الصمود دون إظهار أي ردة فعل أمام مواقف مفاجئة وأجواء مشوقة، توزعت على عدد من مواقع موسم الرياض، من بينها منطقة بوليفارد وورلد ومهرجان Joy Awards، إضافة إلى أجواء رياضة الملاكمة التي أضفت طابعًا تنافسيًّا زاد تفاعل المتابعين.