تركي آل الشيخ يطلق فيديو عالمي "تحدي عدم التفاعل" للترويج لموسم الرياض 2025

أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيديو عالميًّا جديدًا بعنوان "تحدي عدم التفاعل" (Try Not To React)، ضمن الحملة الترويجية لموسم الرياض 2025.
وجمع الفيديو بين الترفيه والتحدي بمشاركة نجمي المحتوى العالميين Speed وKSI، حيث خاضا منافسة غير تقليدية تمثلت في الصمود دون إظهار أي ردة فعل أمام مواقف مفاجئة وأجواء مشوقة، توزعت على عدد من مواقع موسم الرياض، من بينها منطقة بوليفارد وورلد ومهرجان Joy Awards، إضافة إلى أجواء رياضة الملاكمة التي أضفت طابعًا تنافسيًّا زاد تفاعل المتابعين.
كما كشف الفيديو عن إطلاق منطقة جديدة مخصصة لصانع المحتوى العالمي MrBeast، ستتيح للزوار خوض تجارب مبتكرة في عالم التحديات، لتكون إحدى أبرز الإضافات في النسخة المقبلة من الموسم.
واختُتم الفيديو بتتويج Speed بلقب التحدي بعد منافسة حماسية مع KSI، في مشهد يعكس التنوع والابتكار اللذين يميزان فعاليات موسم الرياض، ويؤكد أن النسخة المقبلة ستأتي بمزيد من الإثارة والزخم العالمي.