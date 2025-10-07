فيصل بن مشعل يُدشّن مدينة عبدالإله العثيم الإنسانية لتمكين ذوي الإعاقة

وعبر سمو الأمير فيصل بن مشعل عن مدى فخره واعتزازه بمثل هذه المبادرات المجتمعية والوطنية، التي تؤكد أن هذا الوطن يعيش حالة إنسانية وحضارية تتطلع لها جميع الشعوب، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- عودتنا دائمًا على أهمية الدعم والمساندة في مثل تلك المبادرات، التي تُكرس وتعزز مفاهيم التضامن الاجتماعي، والترابط بين فئات المجتمع جميعهم، وتعكس الخيرية التي يقوم عليها رجال الأعمال في هذا الوطن العزيز، التي يُمثلها رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، بوقفاته وإسهاماته ومبادراته ونشاطاته الوطنية، التي تجعلنا نفخر بهذا الرجل، وأحقيته بأن يكون مثالًا للمواطن الباذل والمعطاء على مستوى الوطن.