فيصل بن مشعل يُدشّن مدينة عبدالإله العثيم الإنسانية لتمكين ذوي الإعاقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الوقف التعليمي"مدينة عبدالإله بن عبدالله العثيم الإنسانية" في مدينة بريدة، التي تهدف إلى توفير البيئة التخصصية المتكاملة لذوي الإعاقة والظروف الصحية الخاصة من الطلاب والطالبات.
وتجول سموه، على المرافق والخدمات للمدينة، التي تضم مركز همة للخدمات المساندة، ومعاهد التربية الفكرية، والأمل للصم، والنور للمكفوفين، ومركزًا للتوحد، والإسكان الداخلي، والصالات الرياضية، وقاعة للاحتفالات.
وعبر سمو الأمير فيصل بن مشعل عن مدى فخره واعتزازه بمثل هذه المبادرات المجتمعية والوطنية، التي تؤكد أن هذا الوطن يعيش حالة إنسانية وحضارية تتطلع لها جميع الشعوب، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- عودتنا دائمًا على أهمية الدعم والمساندة في مثل تلك المبادرات، التي تُكرس وتعزز مفاهيم التضامن الاجتماعي، والترابط بين فئات المجتمع جميعهم، وتعكس الخيرية التي يقوم عليها رجال الأعمال في هذا الوطن العزيز، التي يُمثلها رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، بوقفاته وإسهاماته ومبادراته ونشاطاته الوطنية، التي تجعلنا نفخر بهذا الرجل، وأحقيته بأن يكون مثالًا للمواطن الباذل والمعطاء على مستوى الوطن.
يذكر أن مدينة عبدالإله العثيم الإنسانية البالغة تكلفتها قرابة (25) مليون ريال، والمقدمة من رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، تُتيح للمستفيدين وجود التخصصات والأقسام جميعها، في الزمان والمكان الواحد، الأمر الذي يخلق تجمعًا تعليميًا حاضنًا لجميع لوازم ومتطلبات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، لتمكينهم وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير، وتعزيزًا للاندماج والمشاركة المجتمعية لهم، لتحقيق الاستدامة الدائمة لرفع كفاءة الحياة اليومية للمستفيدين.