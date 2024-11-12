"937" يتلقى أكثر من 317 ألف اتصال ونسبة الرضا تتجاوز 91 % في أسبوع

أعلن مركز الخدمات الصحية (937) التابع لوزارة الصحة، استقباله أكثر من 317 ألف مكالمة خلال الأسبوع بين 3 نوفمبر إلى 9 نوفمبر الجاري.
وبلغت المكالمات الصادرة خلال الفترة نفسها 39.455 مكالمة.
وكشف المركز أن إجمالي المكالمات منذ بداية عام 2024 تجاوز 11 مليون مكالمة، مع نسبة رضا عن الخدمات بلغت 91.74%.
وتمّ تسجيل 38.225 بلاغات، واستقبلت خدمة الاستشارات الطبية 83.359 مكالمة، وبلغ حجز المواعيد الطبية 28.960 موعداً، إضافة إلى 65 موعداً لعيادات مكافحة التدخين.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً، حيث سجّلت منصة "إكس" 14.069 تفاعلاً، بإجمالي أكثر من 413 ألفاً من بداية العام، بينما بلغ عدد التفاعلات عبر البريد الإلكتروني 1094، بإجمالي أكثر من 59 ألفاً منذ بداية 2024.