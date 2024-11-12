"937" يتلقى أكثر من 317 ألف اتصال ونسبة الرضا تتجاوز 91 % في أسبوع

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً، حيث سجّلت منصة "إكس" 14.069 تفاعلاً، بإجمالي أكثر من 413 ألفاً من بداية العام، بينما بلغ عدد التفاعلات عبر البريد الإلكتروني 1094، بإجمالي أكثر من 59 ألفاً منذ بداية 2024.