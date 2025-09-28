المملكة تختتم مشاركتها في "هانوفر ميسي الصين".. وتستعد لاستضافته بالرياض

اختتمت المملكة مشاركتها في المعرض الدولي للصناعة "هانوفر ميسي" بمدينة شنغهاي الصينية، الذي أُقيم خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 عارض من مختلف دول العالم، وبحضور صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التصنيع المتقدم.
وجاءت المشاركة من خلال جناح وطني مثّل منظومة الصناعة والتعدين، بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
واستعرض الجناح السعودي تطوّر الصناعة الوطنية وأبرز مبادراتها وبرامجها لتمكين التحول الصناعي، وتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى قصص النجاح في مجالات الأتمتة والتحول الذكي، وتبنّي أنظمة التحكم المتقدمة، وتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد.
كما سلط الجناح الضوء على جهود المملكة في توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتوسيع الشراكات الدولية مع رواد التقنية الصناعية عالميًّا.
وتعكس هذه المشاركة مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية، وتسهم في جذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات إستراتيجية فاعلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
يُذكر أن المملكة تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من معرض "هانوفر ميسي" في العاصمة الرياض خلال ديسمبر 2025، في خطوة تعكس دورها المتصاعد في قيادة التحول الصناعي على المستويَيْن الإقليمي والعالمي.