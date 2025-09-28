المملكة تختتم مشاركتها في "هانوفر ميسي الصين".. وتستعد لاستضافته بالرياض

اختتمت المملكة مشاركتها في المعرض الدولي للصناعة "هانوفر ميسي" بمدينة شنغهاي الصينية، الذي أُقيم خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 عارض من مختلف دول العالم، وبحضور صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التصنيع المتقدم.