بطولة مقيم سوري تنقذ محطة وقود من الاحتراق بتيماء.. ومالكها يُكَرّمه "صورة"

تَمَكّن مقيم سوري من إنقاذ محطة وقود في تيماء بمنطقة تبوك، من اشتعال الحريق بها، في عمل بطولي نبيل.. جاء ذلك إثر إقدام المقيم نبهان حسن العلي، على درء اشتعال النيران أثناء تفريغ الوقود في المحطة.