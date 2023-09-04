بطولة مقيم سوري تنقذ محطة وقود من الاحتراق بتيماء.. ومالكها يُكَرّمه "صورة"

تَمَكّن مقيم سوري من إنقاذ محطة وقود في تيماء بمنطقة تبوك، من اشتعال الحريق بها، في عمل بطولي نبيل.. جاء ذلك إثر إقدام المقيم نبهان حسن العلي، على درء اشتعال النيران أثناء تفريغ الوقود في المحطة.
من جانبه، كرّم مالك المحطة عضو مجلس منطقة تبوك سابقًا عبدالرحمن بن عبدالعزيز القويز، المقيم السوري "العلي"، بشهادة شكر وتقدير؛ مشيدًا بإقدامه وشجاعته.
يُذكر أن المقيم السوري وأسرته يعيشون بتيماء منذ ٤٣ عامًا؛ حيث كان والده -رحمه الله- قبلها يعمل معلمًا بالمحافظة، وتيمنًا باسم المحافظة فإن شقيقته التي كانت تسكن تيماء أطلقت على ابنتها اسم (تيماء).