محافظ "منشآت" يشكر القيادة بعد إشادة "الوزراء" بنجاح "بيبان 24"

عبَّر سامي بن إبراهيم الحسيني، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
جاء ذلك بعد إشادة مجلس الوزراء خلال جلسته أمس بما شهده ملتقى "بيبان 24"، في الرياض من توقيع اتفاقيات وإطلاقات لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.
وقال محافظ "منشآت": ما حققه ملتقى "بيبان 24" من أرقام ونجاح جاء بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتمكين شباب وشابات بلادنا الطموحين من تطوير وبناء اقتصاد السعودية وتنافسيتها بين دول العالم.
وأكد "الحسيني" أن نجاح الملتقى، الذي جمع القادة وصناع القرار ورواد الأعمال من كل دول العالم، يأتي تعزيزًا لالتزام السعودية بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأن تكون مركزًا لاحتضان المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة عالميًّا.
ولفت إلى التزام "منشآت" بتحقيق أهدافها في تعزيز وتنمية المشاريع الريادية في السعودية، من خلال مختلف البرامج والمبادرات والخدمات التي تضمن ذلك.
يُذكر أن ملتقى "بيبان 24"، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى خمسة أيام، اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.