محافظ "منشآت" يشكر القيادة بعد إشادة "الوزراء" بنجاح "بيبان 24"

يُذكر أن ملتقى "بيبان 24"، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى خمسة أيام، اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.