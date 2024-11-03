رئيس هيئة الغذاء والدواء يعزز التعاون الطبي مع الصين ويستعرض أحدث تقنيات الأدوية الحيوية والجينية

كما زار معاليه مستشفى "معهد أمراض الدم" في تيانجين، الذي يُعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في أمراض الدم في الصين ويضم 1000 سرير مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات المتقدمة. واطّلع الدكتور الجضعي على جهود المستشفى في إجراء الدراسات السريرية، واستخدام الأدوية الجينية في علاج أمراض السرطان، حيث يسهم المستشفى في تطوير بروتوكولات علاجية مبتكرة تعتمد على الأدوية الجينية لمعالجة الأمراض السرطانية وأمراض الدم المختلفة.