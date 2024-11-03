رئيس هيئة الغذاء والدواء يعزز التعاون الطبي مع الصين ويستعرض أحدث تقنيات الأدوية الحيوية والجينية

اطّلع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية الحيوية والجينية خلال زيارته لأحد المصانع المتخصصة في مدينة تيانجين الصينية. تُعد هذه التقنيات من الابتكارات الحديثة في المجال الطبي، وتساهم في علاج العديد من الأمراض المستعصية.
كما زار معاليه مستشفى "معهد أمراض الدم" في تيانجين، الذي يُعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في أمراض الدم في الصين ويضم 1000 سرير مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات المتقدمة. واطّلع الدكتور الجضعي على جهود المستشفى في إجراء الدراسات السريرية، واستخدام الأدوية الجينية في علاج أمراض السرطان، حيث يسهم المستشفى في تطوير بروتوكولات علاجية مبتكرة تعتمد على الأدوية الجينية لمعالجة الأمراض السرطانية وأمراض الدم المختلفة.
تهدف هذه الزيارات إلى تعزيز جودة وسلامة الأدوية المستوردة، ودعم التعاون الدولي في المجال الصحي، بما يعكس حرص الهيئة على رفع مستوى الأدوية والتقنيات العلاجية المستخدمة في المملكة، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.
تأتي هذه الزيارة ضمن رئاسة الدكتور الجضعي لوفد الهيئة العامة للغذاء والدواء في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث من المقرر توقيع اتفاقية تعاون مع الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، والمشاركة في منتدى شنجن لسلامة الغذاء في دورته الثامنة، إلى جانب لقاء عدد من المسؤولين الصينيين وممثلي الشركات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة.