الطهو الجيد ثم الحفظ.. "الغذاء والدواء" توضح أبرز طرق الوقاية من التسمم الغذائي

وأكدت في إنفوجراف نشرته اليوم أن النظافة العامة تعتبر من أهم وسائل الوقاية من التسمم الغذائي عبر غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، وعدم التعامل مع الغذاء في حال وجود علامات مرضية، ولبس القفاز وغطاء الرأس وتغيير القفازات في حال التعامل مع غذاء آخر.