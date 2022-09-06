"الشؤون الإسلامية" تنظم "دورة شرعية" لـ150 من أئمة وخطباء ومؤذني ألبانيا

وألقى "العنزي" كلمة نقل فيها تحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وحرصه على إقامة هذه البرامج النوعية، التي تأتي ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في ألبانيا؛ مبينًا أن الدورة تشمل إلقاء محاضرات وكلمات وعظية تنظمها المشيخة.