"الشؤون الإسلامية" تنظم "دورة شرعية" لـ150 من أئمة وخطباء ومؤذني ألبانيا

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية في البوسنة والهرسك- بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، يوم أمس، الدورة الشرعية الأولى للأئمة والخطباء والمؤذنين، ضمن بنود البرنامج التنفيذي الموقّع بين الوزارة والمشيخة في مجالات العمل الإسلامي، ونشر الوسطية والاعتدال.
وتهدف الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام في عدد من جوامع ومساجد العاصمة الألبانية تيرانا ويقدّمها نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية، لبيان فضل الإسلام ومحاسنه، وتعزيز الوسطية ومحاربته للغلو والتطرف.
وفي ذات السياق، افتتح رئيس العلماء في ألبانيا الشيخ بيار سباهو، وفضيلة الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك المكلف الشيخ عامر بن بنوان العنزي، أعمال الدورة بحضور 150 إمامًا وخطيبًا ومؤذنًا من منسوبي المشيخة الإسلامية.
وألقى "العنزي" كلمة نقل فيها تحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وحرصه على إقامة هذه البرامج النوعية، التي تأتي ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في ألبانيا؛ مبينًا أن الدورة تشمل إلقاء محاضرات وكلمات وعظية تنظمها المشيخة.