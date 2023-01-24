anb يقيم حفل برامج إدارة المواهب

من ناحيته أعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـ anb عن اعتزاز إدارة البنك بالموظفين والموظفات المنتسبين للبرنامج، مشيراً إلى حرص البنك على إيلاء تطوير الكفاءات المصرفية أهمية استراتيجية انطلاقاً من إدراكه بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساس لاستدامة نمو الأعمال، الأمر الذي دفعه لتبني العديد من المبادرات التي تحفز توطين الوظائف، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو معدلات السعودة لدى البنك لتبلغ 96%، تشكل السيدات السعوديات منها نحو 23%.