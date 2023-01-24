anb يقيم حفل برامج إدارة المواهب

أقام البنك العربي الوطني (anb) تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، وبحضور الأستاذ عبيد بن عبد الله الرشيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، حفل برامج إدارة المواهب، التي نفذتها أكاديمية anb التدريبية تحت شعار "مواهبنا رأس مالنا"، وأثمرت عن تطوير المهارات القيادية لأكثر من 300 موظف وموظفة.
وجاء هذا الحفل تتويجاً لجهود anb في مجال تطوير ورفع كفاءة الموظفين في كافة المستويات الإدارية في البنك، وصقل مهاراتهم القيادية لتأهيل جيل من القيادات المصرفية المستقبلية القادرة على تعزيز رحلة التحول التي يشهدها anb، وبما ينسجم مع محاور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030.
وتم خلال الحفل تكريم الموظفين المميزين الذين أثبتوا خلال البرامج تفوقاً وتطوراً ملحوظاً. حيث هنّأ راعي الحفل معالي الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين خلال كلمته فوج المتدربين والمتدربات على اجتيازهم لبرامج إدارة المواهب، مشيداً بمستوى البرامج وبالمبادرات التي يتبناها anb لتأهيل الكوادر الوطنية لتتولى مسؤوليات أكبر، مؤكداً تكامل ذلك مع ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات لدعم برامج التوطين ورفع المهارات بما من شأنه أن يرفع ويحسن كفاءة سوق العمل.
من ناحيته أعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـ anb عن اعتزاز إدارة البنك بالموظفين والموظفات المنتسبين للبرنامج، مشيراً إلى حرص البنك على إيلاء تطوير الكفاءات المصرفية أهمية استراتيجية انطلاقاً من إدراكه بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساس لاستدامة نمو الأعمال، الأمر الذي دفعه لتبني العديد من المبادرات التي تحفز توطين الوظائف، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو معدلات السعودة لدى البنك لتبلغ 96%، تشكل السيدات السعوديات منها نحو 23%.
ووجه الرشيد شكره وتقديره لراعي الحفل ولشركاء برامج إدارة المواهب الاستراتيجيين من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، على ما قدموه من إمكانات وخبرات وجهود متميزة من أجل إنجاح مستهدفات الأكاديمية ودعم رؤيتها ورسالتها.
تجدر الإشارة إلى أن برامج إدارة المواهب شملت 7 برامج تطويرية، تم من خلالها تنفيذ أكثر من 50 ورشة عمل و500 جلسة إرشادية متخصصة داخل وخارج المملكة، لصقل القدرات الشخصية والقيادية لمنتسبي البرامج.