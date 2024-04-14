"الداخلية": ضبْط 9 مخالفين لنظام البيئة في عددٍ من المناطق

وأضافت "الداخلية"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام البيئة؛ لتلويثه البيئة بتفريغ موادّ خرسانية في المنطقة الشرقية، و3 آخرين ارتكبوا مخالفة الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك.