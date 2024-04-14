"الداخلية": ضبْط 9 مخالفين لنظام البيئة في عددٍ من المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، ضبْط (9) مخالفين لنظام البيئة في عددٍ من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وفي التفاصيل، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبْط 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيصٍ بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
ونجحت القوات في القبض على مخالفٍ لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيصٍ في محمية الأمير عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وأضافت "الداخلية"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام البيئة؛ لتلويثه البيئة بتفريغ موادّ خرسانية في المنطقة الشرقية، و3 آخرين ارتكبوا مخالفة الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك.
وأفادت بأنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصّة.