أمير المدينة المنورة يطلع على الخدمات المقدمة لسكان ينبع

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظة ينبع، في مستهل جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار محافظات المنطقة.
وفي هذا السياق، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي في محافظة ينبع، بحضور المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس.
وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بخدمات المحافظة ومشروعاتها التنموية، واستعرض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.
من جانب آخر، التقى الأمير سلمان بن سلطان، أهالي المحافظة من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
ونوه إلى الميز النسبية التي تتمتع بها محافظة ينبع، وما وصلت إليه لتكون مدينة مهمة في منظومة التنمية الصناعية على المستوى الوطني في ظل الجهود التي تبذلها حكومة المملكة -أيدها الله- لتكون ينبع مدينة ذات أبعاد اقتصادية وخدمات متميزة وبنية تحتية متكاملة توفر مستويات عالية من برامج جودة الحياة لسكانها وزوارها.
من جهته، قال مراد العروي، في كلمة ألقاها نيابةً عن أهالي المحافظة: إن ينبع تحظى باهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة كسائر محافظات بلادنا الغالية والخير والنماء والعطاء والتطور يتوالى في مختلف مجالات الحياة.
وأشار إلى تطلعات الأهالي بأن تكون محافظة ينبع رائدةً ومشاركةً وفاعلةً في منظومة المنطقة والوطن، وتسهم في البناء والنماء في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.