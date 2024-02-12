أمير المدينة المنورة يطلع على الخدمات المقدمة لسكان ينبع

ونوه إلى الميز النسبية التي تتمتع بها محافظة ينبع، وما وصلت إليه لتكون مدينة مهمة في منظومة التنمية الصناعية على المستوى الوطني في ظل الجهود التي تبذلها حكومة المملكة -أيدها الله- لتكون ينبع مدينة ذات أبعاد اقتصادية وخدمات متميزة وبنية تحتية متكاملة توفر مستويات عالية من برامج جودة الحياة لسكانها وزوارها.