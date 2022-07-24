5 جهات حكومية تنفذ 4959 جولة رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة

نجحت 5 جهات حكومية في الكشف عن أكثر من 8 آلاف منتج مخالف، خلال جولاتها الرقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة.
والجهات هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأجرت الجهات الحكومية 4954 زيارة، رصدت 75 منشأة مخالفة، فيما بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة 8072 منتجاً.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).