"المواصفات" تبحث مع اللجنة الوطنية اللوجستية سبل التعاون المشترك

وأكد "القصبي" خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة وحرص الهيئة على دعم القطاع اللوجستي، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.