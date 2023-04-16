شاهد.. أوساخ متراكمة تحيط بمحالّ بيع الغاز بمكة المكرمة ومطالبات بتطبيق الاشتراطات

تشهد أغلبُ المحالّ نشاطًا ملحوظًا في أعداد المتسوّقين في شهر رمضان المبارك؛ مما جعل بعضَ المحالّ تقصّر في جانب التشوُّه البصري؛ وهو ما رصدته "سبق" في بعض محالّ بيع الغاز.