شاهد.. أوساخ متراكمة تحيط بمحالّ بيع الغاز بمكة المكرمة ومطالبات بتطبيق الاشتراطات

تشهد أغلبُ المحالّ نشاطًا ملحوظًا في أعداد المتسوّقين في شهر رمضان المبارك؛ مما جعل بعضَ المحالّ تقصّر في جانب التشوُّه البصري؛ وهو ما رصدته "سبق" في بعض محالّ بيع الغاز.
ووثّقت "سبق" تشوُّهًا بصريًّا واضحًا لكمية الترسُّبات التي تلفّ أسطوانة الغاز وتتجمّع بكميات أكبر في أعلى الأسطوانة؛ مما يشكل تجمُّعًا للجراثيم التي بدورها تنتقل إلى المنازل.
يذكر أن وزارةَ البلدية والشؤون القروية حدّدت تاريخ 1444/5/15هـ أولَ يوم لتطبيق الاشتراطات اللازمة لمحالّ بيع الغاز؛ ومن ضمنها: ضرورة عدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها.