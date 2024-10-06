اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة ريالي لتعزيز الوعي المالي والادخار بين الطلبة.. تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين طالب

وقّعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة ريالي للوعي المالي والادخار، بهدف تمكين الطلاب والطالبات من المعرفة والمهارات المالية، وتعزيز الوعي المالي، ونشر ثقافة الادخار في المجتمع التعليمي.
وقّع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومن جانب مؤسسة "ريالي" رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ياسر بن محفوظ.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في مجال التعليم، وذلك من خلال زيادة الوعي المالي ونشر ثقافة الادخار في المجتمع التعليمي، مع إكساب الطلبة المهارات المالية وتحفيزهم على المبادرة والطموح وريادة الأعمال. ويستهدف البرنامج جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل الدراسية.
وتتضمن مجالات التعاون التوعية والتثقيف بمهارات الوعي المالي وسوق العمل وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المدرسية الخاصة بالوعي المالي. كما تشرك الاتفاقية الأسرة في المنظومة التعليمية لتحقيق الأهداف المرجوة.
تهدف الاتفاقية إلى تأهيل "سفراء الوعي المالي والادخار" من بين المعلمين والمعلمات، وتعزيز قيم المسؤولية لدى الطلاب والطالبات، ورفع مستوى الوعي المالي لديهم، بالإضافة إلى إثراء المحتوى التعليمي في هذا المجال.
ويبلغ عدد المستهدفين أكثر من ثلاثة ملايين طالب، وسيتم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين، وكذلك المدارس والسفراء المميزين في تفعيل البرنامج.