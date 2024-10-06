اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة ريالي لتعزيز الوعي المالي والادخار بين الطلبة.. تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين طالب

تهدف الاتفاقية إلى تأهيل "سفراء الوعي المالي والادخار" من بين المعلمين والمعلمات، وتعزيز قيم المسؤولية لدى الطلاب والطالبات، ورفع مستوى الوعي المالي لديهم، بالإضافة إلى إثراء المحتوى التعليمي في هذا المجال.