سفير المملكة بإندونيسيا: "طريق مكة" أوجدت أصداء إيجابية على جميع المستويات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، أن مبادرة "طريق مكة" تأتي ضمن الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية من تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة؛ بما فيها جمهورية إندونيسيا التي تعد أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان.