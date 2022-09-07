"المسند": انخفاض الحرارة العظمى تحت 40 في عدة مناطق خلال سبتمبر

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة في سبتمبر في الرياض، أوضح أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 36، أو تتجاوز 43، ويكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر)، ويتراوح بين 24 -29، ونادراً ما تنخفض عن 22 أو تتجاوز 31.