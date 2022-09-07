محليات

"المسند": انخفاض الحرارة العظمى تحت 40 في عدة مناطق خلال سبتمبر

مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان الانخفاض في الأسبوع الأول من أكتوبر
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
سبق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند انخفاض درجة الحرارة العظمى دون الأربعينات (40) في الثلث الثاني من شهر سبتمبر في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وأشار إلى أن الانخفاض في الرياض والشرقية والقصيم سيكون في الثلث الأخير من سبتمبر، بينما سيكون الانخفاض في مكة والمدينة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، ويكون في بقية المناطق أقل من 40 درجة الآن.

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة في سبتمبر في الرياض، أوضح أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 36، أو تتجاوز 43، ويكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر)، ويتراوح بين 24 -29، ونادراً ما تنخفض عن 22 أو تتجاوز 31.

عبدالله المسند
درجة الحرارة

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