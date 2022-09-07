"المسند": انخفاض الحرارة العظمى تحت 40 في عدة مناطق خلال سبتمبر

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند انخفاض درجة الحرارة العظمى دون الأربعينات (40) في الثلث الثاني من شهر سبتمبر في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.
وأشار إلى أن الانخفاض في الرياض والشرقية والقصيم سيكون في الثلث الأخير من سبتمبر، بينما سيكون الانخفاض في مكة والمدينة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، ويكون في بقية المناطق أقل من 40 درجة الآن.
وفيما يتعلق بدرجة الحرارة في سبتمبر في الرياض، أوضح أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 36، أو تتجاوز 43، ويكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر)، ويتراوح بين 24 -29، ونادراً ما تنخفض عن 22 أو تتجاوز 31.