"إحسان" تدعم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة عبر مشروعات تعليمية خيرية

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" دعم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في المملكة خلال عام 2025، من خلال مشروعات متنوعة شملت كفالة أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وتدريب وتأهيل أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى توزيع 15 ألف جهاز ووسيلة تعليمية، ودعم أكثر من 53 مرفقًا تعليميًا. ويأتي ذلك في إطار التزام المنصة بتوسيع أثرها في التنمية التعليمية وتحقيق الفائدة المعرفية للمستفيدين.