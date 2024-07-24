بعد ترجمته لـ 50 لغة.. 333 طالبًا يجرون الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء بالرياض

أجرى اليوم 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقام حاليًا في الرياض، بعد أن تمت ترجمة الاختبار إلى أكثر من 50 لغة بإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء؛ لضمان دقة النسخ النهائية قبل تسليمها للطلاب.