التقديم يبدأ اليوم.. "جدير" يستهدف 4 مسارات لتأهيل المتميزين والتوظيف مباشرة بإضافة درجتين

يستهدف برنامج "جدير" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأهيل المتميزين وتوظيفهم، 4 مسارات تشمل الإدارة والأعمال، والموارد البشرية، والمسار القانوني والمالي، والمسار التقني بجانب ثمان تخصصات أخرى.
وكان البرنامج قد تم إطلاقه في وقت سابق من الشهر الحالي وتم فتح باب التسجيل بدءًا من اليوم الأحد ويمتد البرنامج التدريبي لمدة 12 شهرًا ويمر بأربعة مراحل أساسية وهي تنمية المعارف العامة (شهرين)، تنمية المعارف التخصصية (3 أشهر)، تطوير مهارات العمل (4 أشهر)، ممارسة مهام العمل (3 أشهر).
وسيحصل المتدرب على مجموعة من المزايا منها مكافأة شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ورحلة تطويرية متنوعة تتضمن دورات تطويرية وتدريبية وفنية وإدارية داخل الجهة وخارجها، وورش عمل وجلسات توجيهية، وشهادات احترافية، وتدريبًا مقدمًا من جامعات وجهات معتمدة عالميًّا، وتمكين الممارسة، واكتساب الخبرات العملية داخل الجهة وخارجها، والعمل على مشاريع تخرج مرتبطة بمهام الوظيفة، بجانب توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج بنجاح ومنح المجتازين للبرنامج درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة للمرتبة في حال تم تعيينهم وفق المؤهل العلمي.
ويستهدف برنامج "جدير" السعوديين والسعوديات حديثي التخرج المتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات المطلوبة والذين لم يمض على تخرجهم أكثر من 4 سنوات حتى تاريخ الإعلان.
وتشمل المجالات والوظائف المستهدفة في البرنامج، مسار الإدارة والأعمال منها: أخصائي استراتيجيات، وأخصائي إدارة المشاريع، وأخصائي إدارة مخاطر، وأخصائي جودة، أخصائي استمرارية أعمال، وأخصائي ذكاء الأعمال.
ويشمل مسار الموارد البشرية: أخصائي تخطيط قوى عاملة، وأخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية، وأخصائي توظيف، وأخصائي إحصاء، وأخصائي تعويضات، وأخصائي تصنيف وظيفي ومهني، وأخصائي أداء مؤسسي، وأخصائي صحة وسلامة مهنية.
ويشمل المسار القانوني والمالي: أخصائيًّا قانونيًّا، وأخصائي تحليل مالي، وأخصائي موازنة مالية، وأخصائي إيرادات حكومية، ومراجع داخلي.
ويشمل المسار التقني: مصمم نظم، ومحلل أمن نظم، وأخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، بالإضافة إلى محرر صحفي، ومصمم جرافيكس، وأخصائي إعلامي، وأخصائي تعاون دولي، ومهندسًا مدنيًّا، ومهندسًا معماريًّا داخليًّا، ومهندسًا مدنيًّا، ومهندسًا معماريًّا داخليًّا.
وتشمل شروط التقديم للبرنامج الجنسية السعودية والتفرغ التام، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 4 سنوات ودرجة بكالوريوس أو ماجستير، بمعدل تراكمي 3 من 4 أو أعلى، وما يعادلها (3.75 من 5.75 من 100) ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة، وإتقان اللغة الإنجليزية بما لا يقل عن درجة 5/9 في اختبار IELTS أو ما يعادلها 75/120 .TOEFL.