التقديم يبدأ اليوم.. "جدير" يستهدف 4 مسارات لتأهيل المتميزين والتوظيف مباشرة بإضافة درجتين

ويشمل المسار التقني: مصمم نظم، ومحلل أمن نظم، وأخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، بالإضافة إلى محرر صحفي، ومصمم جرافيكس، وأخصائي إعلامي، وأخصائي تعاون دولي، ومهندسًا مدنيًّا، ومهندسًا معماريًّا داخليًّا، ومهندسًا مدنيًّا، ومهندسًا معماريًّا داخليًّا.