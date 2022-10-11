المحتوى المحلي يشكّل أكثر من 85% في "الجوهرة ريزيدنس"

ويمثل مشروع "الجوهرة ريزيدنس" الذي قامت بتطويره شركة المزيني العقارية بالشراكة مع برنامج "سكني" بمحافظة جدة، ويضم المشروع 33 برجًا سكنيًّا، ويوفر 990 وحدة سكنية؛ يمثل أحد المشاريع السكنية العملاقة التي أقيمت على مساحة قاربت الـ100 ألف متر مربع، ضمن إنشاءات متكاملة من البنى التحتية؛ حيث تتوفر في المشروع حدائق وأرصفة وإنارة وممرات مشاة، وقد تم تنفيذه وإنشاؤه وبيعه خلال عام ونصف، كما تمت مراعاة تنفيذ المشروع وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته، وبما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة.