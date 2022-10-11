المحتوى المحلي يشكّل أكثر من 85% في "الجوهرة ريزيدنس"

ضمن خطط المملكة الطموحة في سبيل تحقيق رؤية 2030، الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد واستدامته، وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية؛ مما يسهم في تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من تعظيم مساهماتهم في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توطين الصناعات وخلق قطاعات فرص وظيفية جديدة.
حرصت شركة المزيني العقارية، ضمن مشروع "الجوهرة ريزيدنس"، على المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المُنفَق على المشتريات داخل المملكة من قِبَل الفئات المستهدفة؛ حيث يسهم المحتوى المحلي في المحافظة على الأصول والقوى العاملة والسلع والخدمات والتقنية وحلولها، بالاستعانة بالموردين المحليين؛ حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي بمشروع الجوهرة ريزيدنس 85% من القيمة الإجمالية للمشروع، بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال سعودي.
ويمثل مشروع "الجوهرة ريزيدنس" الذي قامت بتطويره شركة المزيني العقارية بالشراكة مع برنامج "سكني" بمحافظة جدة، ويضم المشروع 33 برجًا سكنيًّا، ويوفر 990 وحدة سكنية؛ يمثل أحد المشاريع السكنية العملاقة التي أقيمت على مساحة قاربت الـ100 ألف متر مربع، ضمن إنشاءات متكاملة من البنى التحتية؛ حيث تتوفر في المشروع حدائق وأرصفة وإنارة وممرات مشاة، وقد تم تنفيذه وإنشاؤه وبيعه خلال عام ونصف، كما تمت مراعاة تنفيذ المشروع وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته، وبما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة.
وذكرت شركة المزيني من خلال حسابها في تويتر، أن الإنفاق على المحتوى المحلي تجاوز 300 مليون ريال، بنسبة 85% في مشروع الجوهرة ريزيدنس، تم من خلال التوريدات والمواد الخام؛ مما يساهم في تمكين القدرات المحلية وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية.