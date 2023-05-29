"وزارتا الثقافة والتعليم" تُكَرّمان الطلاب الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية بجامعة المؤسس

وشهد الحفل الختامي عرضًا مصورًا لرحلة طلاب التعليم العام خلال مراحل هذه المسابقة التي تجاوزت المشاركات في نسختها الأولى 247 ألف مشاركة قدّمها المبدعون والمبدعات في المدارس السعودية، قبل أن يعلن عن أسماء الطلبة الفائزين لتَسَلم جوائزهم البالغة قيمتها الإجمالية أكثر من خمسة ملايين ريال؛ حيث حصل كل فائز بالمركز الأول في جميع المراحل والمسارات على مبلغ 100 ألف ريال؛ فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على مبلغ 75 ألف ريال، وحصل الفائزون بالمركز الثالث على مبلغ 50 ألف ريال، ثم جرى تكريم رواد النشاط المساهمين في إنجاح المسابقة.